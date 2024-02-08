У всьому сірому: Олена Зеленська у монохромному образі відвідала дитячу лікарню у Боярці

Олена Зеленська відвідала Київську обласну дитячу лікарню в Боярці. Разом із нею були міністерка охорони здоров’я Данії Софі Леде і керівниця лікарні ім. Марії Єлизавети у Копенгагені (Данія) Мерете Ланге, які приїхали з візитом до Києва у межах міжнародного медичного партнерства (передбачає безпосередню співпрацю між українськими й закордонними медзакладами.

Олена Зеленська / Фото: Instagram Олени Зеленської

Олена Зеленська / Фото: Instagram Олени Зеленської

Київська обласна лікарня обслуговує близько 400 тисяч дитячого населення Київської області, інших регіонів України, зокрема тимчасово переміщених осіб, у середньому проліковуючи до 10 тисяч.

Олена Зеленська / Фото: Instagram Олени Зеленської

"Людиноцентричний підхід до лікування – це одночасно і ліки, і емоційна підтримка, почуття фізичного та ментального комфорту, турбота та небайдужість навіть поза медичними процедурами. Тобто дуже багато різних умов, спрямованих на одну мету: одужання та якісне життя.

Олена Зеленська / Фото: Instagram Олени Зеленської

Раді працювати над усім цим разом із медичними партнерами з Данії та всього світу", – написала перша леді у дописі.

У лікарні Зеленська з'явилася у монохромному луку. На ній був сірий светр із високою горловиною, сірий костюм, який складався зі штанів-кльош зі стрілками і жакета з хусткою-паше, і чорне взуття.

Олена Зеленська / Фото: Instagram Олени Зеленської

Олена доповнила діловий аутфіт акуратним укладанням, ніжним макіяжем і золотими сережками-кільцями.

Олена Зеленська / Фото: Instagram Олени Зеленської

Нагадаємо, раніше Олена Зеленська у діловому чорному костюмі зустрілася зі своєю німецькою колегою Ельке Бюденбендер.

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