У всьому винна Кім: на "голій" сукні Мерілін Монро за 5 мільйонів знайшли ще кілька пошкоджень

Культове вбрання відомої акторки зіпсоване, але як виявилося сильніше, ніж усі думали.
Навесні цього року зірка реалітішоу та досить скандальна особистість Кім Кардашян з'явилася на червоній доріжці балу костюма Met Gala у культовій речі – оригінальній сукні самої Мерілін Монро. Це вбрання увійшло в історію попкультури як "гола" сукня, оскільки вона була виконана з бежевого шовку, який зливався з кольором шкіри знаменитої акторки, створюючи той самий скандальний ефект, і блискучих каменів.
У цьому одязі діва Голлівуду 1962 року з'явилася на сцені Медісон-сквер-гарден, щоб привітати 35-го президента США Джона Кеннеді з 45-м днем народження і заспівати йому знамениту Happy Birthday, Mr. President ("З днем народження, Містере Президент").
Після смерті акторки її знаменита сукня мала багато власників, але останнім часом вона зберігалася в Музеї Ріплі "Хочете вірте, хочете ні" і саме він надав вбрання Кім.
Але насправді Кардашян у це вбрання не влізла, і сукня буквально затріщала на ній по швах. Факт пошкодження музей приховав і через місяць повернув сукню в експозицію, але уважні відвідувачі одразу помітили недобре. Перші кадри пошкодження з'явилися в блогу The Marilyn Monroe Collection, зроблені фотографом Чадом Моррісеттом, і на них чітко видно, що сукня вартістю майже 5 мільйонів доларів (хоча зараз її вже оцінюють у 10 мільйонів) назавжди пошкоджена.
Але як виявилося, це не єдині пошкодження. Також на сукні порвана бретелька, це помітив відвідувач музею Даррелл Руні, та виклав кілька доказів у Instagram.
The Marilyn Monroe Collection стверджує, що також зіпсований і поділ.
Проте, мабуть, зіпсоване Кім Кардашян вбрання Мерілін Монро не дуже хвилює працівників музеєю, адже в залі, де виставлена сукня, встановлено величезний монітор, на якому постійно показують інтерв'ю Кім, яка розповідає про своє захоплення річчю і те, як вона нею хизувалася на доріжці.
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