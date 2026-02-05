У вишуканій білій сукні з блискітками: Аня Тейлор-Джой вийшла в світ у вишуканому образі від Dior

Аня Тейлор-Джой / © Getty Images

Аня Тейлор-Джой з’явилася на вечірці Dior Addict Sweet Shop, яка відбулася у Лос-Анджелесі. Вона обрала для заходу вишукану й ніжку сукню від цього Модного дому зі складками на ліфі та спідниці.

Сукня мала асиметричний поділ, прикрашений блискітками й бісером сірого та блакитного кольорів. Також акторка доповнила лук прикрасами Tiffany & Co. і сатиновими туфлями відтінку шампанського.

Відчувається, що під час створення сукні дизайнер Джонатан Андерсон надихався культовим дизайном сукні під назвою «Юнона», створеної самим Крістіаном Діором для колекції осінь-зима Milieu du Siècle 1949 року.

Сукня «Юнона» / © Associated Press

Раніше Аня також відвідала показ колекції Haute Couture від Christian Dior весна-літо 2026, яку презентували в Парижі. Акторка з’явилася у доволі екстравагантному образі.

