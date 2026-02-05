ТСН у соціальних мережах

Шоу-бізнес
131
1 хв

У вишуканій білій сукні з блискітками: Аня Тейлор-Джой вийшла в світ у вишуканому образі від Dior

Акторка обрала сукню з колекції Pre-Fall 2026.

Юлія Каранковська
Аня Тейлор-Джой

Аня Тейлор-Джой / © Getty Images

Аня Тейлор-Джой з’явилася на вечірці Dior Addict Sweet Shop, яка відбулася у Лос-Анджелесі. Вона обрала для заходу вишукану й ніжку сукню від цього Модного дому зі складками на ліфі та спідниці.

Сукня мала асиметричний поділ, прикрашений блискітками й бісером сірого та блакитного кольорів. Також акторка доповнила лук прикрасами Tiffany & Co. і сатиновими туфлями відтінку шампанського.

Аня Тейлор-Джой / © Getty Images

Аня Тейлор-Джой / © Getty Images

Відчувається, що під час створення сукні дизайнер Джонатан Андерсон надихався культовим дизайном сукні під назвою «Юнона», створеної самим Крістіаном Діором для колекції осінь-зима Milieu du Siècle 1949 року.

Сукня «Юнона» / © Associated Press

Сукня «Юнона» / © Associated Press

Раніше Аня також відвідала показ колекції Haute Couture від Christian Dior весна-літо 2026, яку презентували в Парижі. Акторка з’явилася у доволі екстравагантному образі.

Аня Тейлор-Джой / © Associated Press

Аня Тейлор-Джой / © Associated Press

Аня Тейлор-Джой / © Associated Press

Аня Тейлор-Джой / © Associated Press

Світські і повсякденні луки акторки Ані Тейлор-Джой (40 фото)

Аня Тейлор-Джой_1

© Getty Images

Аня Тейлор-Джой_2

© Associated Press

Аня Тейлор-Джой

Аня Тейлор-Джой

Аня Тейлор-Джой

Аня Тейлор-Джой

Аня Тейлор-Джой

Аня Тейлор-Джой

Аня Тейлор-Джой

Аня Тейлор-Джой

Аня Тейлор-Джой

Аня Тейлор-Джой

Аня Тейлор-Джой

Аня Тейлор-Джой

Аня Тейлор-Джой

Аня Тейлор-Джой

Аня Тейлор-Джой

Аня Тейлор-Джой

Аня Тейлор-Джой_4

© Associated Press

Аня Тейлор-Джой

© Getty Images

Аня Тейлор-Джой

© Getty Images

Аня Тейлор-Джой і Малкольм Макрей

© Associated Press

Аня Тейлор-Джой

© Getty Images

Аня Тейлор-Джой

© Associated Press

Аня Тейлор-Джой

© Getty Images

Аня Тейлор-Джой_2

© Associated Press

Аня Тейлор-Джой

© Getty Images

Аня Тейлор-Джой_2

© Associated Press

Аня Тейлор-Джой_2

© Associated Press

Аня Тейлор-Джой_1

© Getty Images

Аня Тейлор-Джой_1

© Associated Press

Аня Тейлор-Джой_1

© Associated Press

Аня Тейлор-Джой_2

© Associated Press

Аня Тейлор-Джой_1

© Associated Press

Аня Тейлор-Джой_5

© Associated Press

Аня Тейлор-Джой_2

© Getty Images

Аня Тейлор-Джой_1

© Getty Images

Аня Тейлор-Джой

© Getty Images

Аня Тейлор-Джой_1

© Getty Images

Аня Тейлор-Джой_1

© Associated Press

Аня Тейлор-Джой_3

© Associated Press

Аня Тейлор-Джой_2

© Getty Images

Аня Тейлор-Джой

© Getty Images

Аня Тейлор-Джой

© Getty Images

Аня Тейлор-Джой

© Getty Images

Аня Тейлор-Джой_2

© Associated Press

Аня Тейлор-Джой

© Getty Images

Аня Тейлор-Джой_2

© Associated Press

