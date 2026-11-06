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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
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260
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1 хв

У вишуканій червоній сукні: Єва Лонгорія стала найгламурнішою зіркою на заході у Франції

Голлівудська красуня стала однією з найяскравіших гостей благодійного вечора.

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Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
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Єва Лонгорія

Єва Лонгорія / © Getty Images

Американська акторка Єва Лонгорія, відома перш за все за серіалом «Відчайдушні домогосподарки», відвідала захід Paris Global Gift Gala 2026 у готелі Four Seasons George V, що відбувся 5 листопада в Парижі.

Вона з’явилася перед фотографами у розкішній червоній сукні, що неймовірно підкреслювала її фігуру. Вбрання Єви було від бренду Gaurav Gupta та мало цікавий дизайн, адже тканина повністю була прикрашена блискучими лелітками, а також була задрапована на грудях і бедрах.

Єва Лонгорія / © Getty Images

Єва Лонгорія / © Getty Images

Вечірній образ Лонгорія доповнила розкішними коштовностями від бренду APM Monaco з діамантами. Волосся зірка розпустила, а на її обличчі був ідеальний вечірній макіяж.

Також помітно, що зірка вже зняла пластир з шиї, який тривалий час носила. Ним вона заклеювала шрам, що залишився після операції, яку акторка не коментувала.

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