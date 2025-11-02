У вишуканій сукні Dior: схудла Дженніфер Лоуренс захопила своїм образом на прем’єрі фільму з Робертом Паттінсоном

Дженніфер Лоуренс / © Associated Press

Реклама

Дженніфер Лоуренс разом зі своїм колегою Робертом Паттінсоном презентувала у кінотеатрі AMC Lincoln Square у Нью-Йорку фільм Die My Love зі своєю участю.

Дженніфер Лоуренс / © Associated Press

Акторка зачарувала своїм ефектним аутфітом на червоній доріжці. На ній була вишукана чорна сукня максі з оголеною лінією плечей від бренду Dior. Вбрання мало асиметричний виріз, структуровану рюшу та високий розріз.

Дженніфер Лоуренс / © Associated Press

Образ Лоуренс доповнила чорними замшевими туфлями із золотими кільцями-ремінцями, цікавим намистом-чокером із діамантами і каблучкою. У неї було ідеально рівне укладання з боковим проділом, яке спадало на спину, та яскравий макіяж із акцентом на червоній помаді.

Реклама

Дженніфер Лоуренс / © Associated Press

Дженніфер Лоуренс / © Associated Press

Дженніфер мала неймовірний вигляд і помітно, що вона схудла.

Дженніфер Лоуренс / © Associated Press

Нагадаємо, Дженніфер Лоуренс Римський кінофестиваль постала у трикотажному светрі і білій двох’ярусній спідниці-балоні від Dior.