У вишуканій сукні від Armani: Ніна Добрев сяяла на Венеційському кінофестивалі

Ніна Добрев / © Getty Images

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В Італії стартував 83-й міжнародний Венеціанський кінофестиваль і церемонію відкриття супроводжувала червона доріжка, на якій з’явилися найвідоміші світові зірки. Цього року серед гостей була і Ніна Добрев — зірка серіалу «Щоденники вампіра».

Акторка прийшла на прем’єрний показ фільму Денні Бойла «Чорнило», який відкривав Венеційський кінофестиваль. Вона продемонструвала перед фотографами довгу вишукану сукню від відомого бренду Giorgio Armani.

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Ніна Добрев / © Getty Images

Вбрання Ніни було було розшите бісером і блискучими елементами, а також сукню прикрашали зелені шовкові вставки тканини, що вишукано розвівались, коли акторка рухалась. Завершували її лук прикраси від Chopard.

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Також відкриття кінофестивалю відвідала акторка Клер Фой, яка зіграла одну з ролей у фільмі «Чорнило».

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