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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
114
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1 хв

У вишуканій сукні від Armani: Ніна Добрев сяяла на Венеційському кінофестивалі

Акторка обрала лук від легендарного бренду.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
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Ніна Добрев

Ніна Добрев / © Getty Images

В Італії стартував 83-й міжнародний Венеціанський кінофестиваль і церемонію відкриття супроводжувала червона доріжка, на якій з’явилися найвідоміші світові зірки. Цього року серед гостей була і Ніна Добрев — зірка серіалу «Щоденники вампіра».

Акторка прийшла на прем’єрний показ фільму Денні Бойла «Чорнило», який відкривав Венеційський кінофестиваль. Вона продемонструвала перед фотографами довгу вишукану сукню від відомого бренду Giorgio Armani.

Ніна Добрев / © Getty Images

Ніна Добрев / © Getty Images

Вбрання Ніни було було розшите бісером і блискучими елементами, а також сукню прикрашали зелені шовкові вставки тканини, що вишукано розвівались, коли акторка рухалась. Завершували її лук прикраси від Chopard.

Також відкриття кінофестивалю відвідала акторка Клер Фой, яка зіграла одну з ролей у фільмі «Чорнило».

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