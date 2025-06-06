ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
8
Час на прочитання
1 хв

У вишуканій сукні з блискітками і баскою: чарівна Сідні Свіні завітала на вечірнє шоу

27-річна акторка красивим вбранням підкреслила тендітну фігуру.

Автор публікації
Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
Сідні Свіні

Сідні Свіні / © Getty Images

Сідні Свіні завітала на «Вечірнє шоу» з Джиммі Фелоном у Нью-Йорку, де розповіла про знімання у новому фільмі «Echo Valley».

У студії вона з’явилася у вишуканій чорній сукні міді приталеного силуету. Вбрання було оздоблене у зоні декольте срібними блискітками, мало пікантний виріз і баску.

Сідні Свіні / © Getty Images

Сідні Свіні / © Getty Images

Аутфіт Сідні доповнила чорними атласними туфлями-човниками. Волосся акторка уклала в об’ємні хвилі, які додали луку нотки класичного голлівудського гламуру. У макіяжі зірка зробила акцент на темно-бежеві губи. Із прикрас на ній були каблучки.

Нагадаємо, Сідні Свіні у кокетливій червоній сукні зі спокусливим декольте з’явилася на вечірці.

Сідні Свіні / © Getty Images

Сідні Свіні / © Getty Images

Сідні Свіні / © Associated Press

Сідні Свіні / © Associated Press

Сідні Свіні / © Associated Press

Сідні Свіні / © Associated Press

Сідні Свіні / © Associated Press

Сідні Свіні / © Associated Press

Сідні Свіні / © Associated Press

Сідні Свіні / © Associated Press

Сідні Свіні / © Associated Press

Сідні Свіні / © Associated Press

Сідні Свіні / © Getty Images

Сідні Свіні / © Getty Images

Сідні Свіні / © Getty Images

Сідні Свіні / © Getty Images

Сідні Свіні / © Associated Press

Сідні Свіні / © Associated Press

Сідні Свіні / © Associated Press

Сідні Свіні / © Associated Press

Сідні Свіні / © Associated Press

Сідні Свіні / © Associated Press

Сідні Свіні / © Associated Press

Сідні Свіні / © Associated Press

Сідні Свіні / © Getty Images

Сідні Свіні / © Getty Images

Пов’язані теми

Дата публікації
Кількість переглядів
8
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie