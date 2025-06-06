У вишуканій сукні з блискітками і баскою: чарівна Сідні Свіні завітала на вечірнє шоу

Сідні Свіні / © Getty Images

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Сідні Свіні завітала на «Вечірнє шоу» з Джиммі Фелоном у Нью-Йорку, де розповіла про знімання у новому фільмі «Echo Valley».

У студії вона з’явилася у вишуканій чорній сукні міді приталеного силуету. Вбрання було оздоблене у зоні декольте срібними блискітками, мало пікантний виріз і баску.

Сідні Свіні / © Getty Images

Аутфіт Сідні доповнила чорними атласними туфлями-човниками. Волосся акторка уклала в об’ємні хвилі, які додали луку нотки класичного голлівудського гламуру. У макіяжі зірка зробила акцент на темно-бежеві губи. Із прикрас на ній були каблучки.

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Нагадаємо, Сідні Свіні у кокетливій червоній сукні зі спокусливим декольте з’явилася на вечірці.

Сідні Свіні / © Getty Images Сідні Свіні / © Associated Press Сідні Свіні / © Associated Press Сідні Свіні / © Associated Press Сідні Свіні / © Associated Press Сідні Свіні / © Associated Press Сідні Свіні / © Getty Images Сідні Свіні / © Getty Images Сідні Свіні / © Associated Press Сідні Свіні / © Associated Press Сідні Свіні / © Associated Press Сідні Свіні / © Associated Press Сідні Свіні / © Getty Images