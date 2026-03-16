У вишуканій сукні з квітами: акторка Роуз Бірн не отримала "Оскар", але була найгарнішою зіркою вечора

У Лос-Анджелесі відгреміла церемонія врученні премії «Оскар» і цього року серед номінанток на «Найкращу жіночу роль» була австралійська акторка Роуз Бірн за свою роботу у фільмі «Я не залізна». Однак вона не перемогла і поступилась золотою статуеткою Джессіці Баклі.

Однак на червоній доріжці Роуз була однією із найгарніших зірок вечора. Акторка одягла вишукану сукню-русалку від Christian Dior чорного кольору, яку для неї на замовлення розробив новий креативний директор Модного дому Джонатан Андерсон. Вбрання акторки було без бретелей, ідеально підкреслювало її струнку фігуру, а пишна від колін спідниця зі шлейфом додавала її образу родзинку і привертала увагу.

Особливо красивою на сукні Роуз була квіткова вишивка, виконана бісером, лелітками, а також стрічками, намистинами та перлами. Водночас макіяж акторки був дуже класичним — з акцентом на червоних губах, як і її лаконічна зачіска-пучок.

Працювала над образом Бірн відома зіркова стилістка Кейт Янг і завершила образ акторки скульптурним кольє Taffin, яке мало незвичайний дизайн і було прикрашене грушоподібним діамантом приголомшливого золотаво-коричневого кольору.

Після церемонії вручення нагород відбулася Vanity Fair Oscar Party, для якої Роуз переодяглась у зручніший та розслабленіший ансамбль, який складався з топу та довгої спідниці, які були прикрашені торочкою з бісеру. Це було гламурно, вишукано і дуже святково.

