ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
303
Час на прочитання
2 хв

У вишуканій сукні з квітами: акторка Роуз Бірн не отримала "Оскар", але була найгарнішою зіркою вечора

Її жіночний та романтичний образ назавжди увійде в історію червоних доріжок, як один із найвдаліших.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
Роуз Бірн / © Associated Press

У Лос-Анджелесі відгреміла церемонія врученні премії «Оскар» і цього року серед номінанток на «Найкращу жіночу роль» була австралійська акторка Роуз Бірн за свою роботу у фільмі «Я не залізна». Однак вона не перемогла і поступилась золотою статуеткою Джессіці Баклі.

Однак на червоній доріжці Роуз була однією із найгарніших зірок вечора. Акторка одягла вишукану сукню-русалку від Christian Dior чорного кольору, яку для неї на замовлення розробив новий креативний директор Модного дому Джонатан Андерсон. Вбрання акторки було без бретелей, ідеально підкреслювало її струнку фігуру, а пишна від колін спідниця зі шлейфом додавала її образу родзинку і привертала увагу.

Особливо красивою на сукні Роуз була квіткова вишивка, виконана бісером, лелітками, а також стрічками, намистинами та перлами. Водночас макіяж акторки був дуже класичним — з акцентом на червоних губах, як і її лаконічна зачіска-пучок.

Працювала над образом Бірн відома зіркова стилістка Кейт Янг і завершила образ акторки скульптурним кольє Taffin, яке мало незвичайний дизайн і було прикрашене грушоподібним діамантом приголомшливого золотаво-коричневого кольору.

Деталі підготовки Кейт Янг показала у Instagram.

Після церемонії вручення нагород відбулася Vanity Fair Oscar Party, для якої Роуз переодяглась у зручніший та розслабленіший ансамбль, який складався з топу та довгої спідниці, які були прикрашені торочкою з бісеру. Це було гламурно, вишукано і дуже святково.

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie