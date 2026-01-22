У вишуканій сукні з великою квіткою: Рейчел МакАдамс сяяла на червоній доріжці

Рейчел МакАдамс / © Associated Press

Рейчел МакАдамс, яка відома за ролями у таких романтичних фільмах як «Коханий з майбутнього» та «Клятва», з’явилася на світському заході у Лос-Анджелесі. Акторка відвідала прем’єру фільму «Допоможіть» (Send Help), оскільки є у ньому виконавицею головної ролі.

Прийшла на захід акторка у вишуканій чорній довгій сукні від бренду Pierre Cardin, яка була представлена у колекції осінь-зима Fall 2009. Вбрання-кейп було на одне плече, а також прикрашене двома незвичайними декоративними деталями, які нагадували квіти — на плечі і бедрі.

Також Рейчел вклала волосся на один бік, зробила легкий макіяж і завершила цей вечірній лук прикрасами від Tiffany & Co.

Цей вихід у світ відбувся після того як Рейчел отримала зірку на Алеї слави в Голлівуді.

