Шоу-бізнес
112
1 хв

У вишуканій сукні з великою квіткою: Рейчел МакАдамс сяяла на червоній доріжці

Акторка обрала для появи на публіці сукню від відомого бренду.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
Рейчел МакАдамс

Рейчел МакАдамс / © Associated Press

Рейчел МакАдамс, яка відома за ролями у таких романтичних фільмах як «Коханий з майбутнього» та «Клятва», з’явилася на світському заході у Лос-Анджелесі. Акторка відвідала прем’єру фільму «Допоможіть» (Send Help), оскільки є у ньому виконавицею головної ролі.

Прийшла на захід акторка у вишуканій чорній довгій сукні від бренду Pierre Cardin, яка була представлена у колекції осінь-зима Fall 2009. Вбрання-кейп було на одне плече, а також прикрашене двома незвичайними декоративними деталями, які нагадували квіти — на плечі і бедрі.

Рейчел МакАдамс / © Associated Press

Рейчел МакАдамс / © Associated Press

Також Рейчел вклала волосся на один бік, зробила легкий макіяж і завершила цей вечірній лук прикрасами від Tiffany & Co.

Рейчел МакАдамс / © Associated Press

Рейчел МакАдамс / © Associated Press

Цей вихід у світ відбувся після того як Рейчел отримала зірку на Алеї слави в Голлівуді.

Рейчел МакАдамс / © Associated Press

Рейчел МакАдамс / © Associated Press

Образи акторки Рейчел Макадамс — зірки "Щоденника пам'яті" (5 фото)

Рейчел Макадамс / © Getty Images

Рейчел Макадамс / © Getty Images

Рейчел Макадамс / © Getty Images

Рейчел Макадамс / © Getty Images

Рейчел Макадамс / © Associated Press

Рейчел Макадамс / © Associated Press

Рейчел Макадамс / © Associated Press

Рейчел Макадамс / © Associated Press

Рейчел МакАдамс / © Associated Press

© Associated Press

