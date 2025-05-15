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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
639
Час на прочитання
2 хв

У вишиванці-кімоно і блакитній сукні: Оля Цибульська продемонструвала красивий образ

Артистка у стильній вишиванці знялася у фотосесії.

Автор публікації
Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
Оля Цибульська

Оля Цибульська / © Instagram Олі Цибульської

Оля Цибульська сьогодні, 15 травня, у всесвітній День вишиванки опублікувала світлини із гарної студійної фотосесії.

Перед об’єктивом фотокамери співачка постала у ніжному образі. На ній була стильна вишиванка-кімоно з поясом на талії від українського бренду Kod kapsula. Її Оля скомбінувала з блакитною сукнею максі.

Оля Цибульська / © Instagram Олі Цибульської

Оля Цибульська / © Instagram Олі Цибульської

Артистка заплела волосся разом із персиковими і білими стрічками у довгі коси, а також зробила ніжний макіяж.

Оля Цибульська / © Instagram Олі Цибульської

Оля Цибульська / © Instagram Олі Цибульської

На одному зі знімків Цибульська тримає в руках свою книжку «ЦвіТИ! або Як полюбити ту, що в дзеркалі».

Оля Цибульська / © Instagram Олі Цибульської

Оля Цибульська / © Instagram Олі Цибульської

«Якими кольорами вишита твоя сорочка? Кажуть, у кожної жінки є вишиванка, яку вона носить на свято. Але є й інша — внутрішня. Та, яку не видно, але яка тримає в найгірші дні. Її не вишивала бабуся. Її вишивало життя. Кожен шов — це коли не зламалась. Кожна квітка — де вижила і розцвіла. Кожен візерунок — це пам’ять, яку не стерти. І сьогодні, коли ми вдягаємо вишиванки — ми не просто святкуємо. Ми вдягаємо на себе силу роду. І кажемо світові: „Ми — не тренд. Ми — нація, яка не зникає. Ми — українці“» — написала Оля у дописі.

Оля Цибульська / © Instagram Олі Цибульської

Оля Цибульська / © Instagram Олі Цибульської

Нагадаємо, Оля Цибульська на своїй зустрічі-натхенні з’явилася у костюмі трав’яного відтінку з 3D-квітами на блузці і салатовому жакеті.

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Дата публікації
Кількість переглядів
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