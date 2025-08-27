ТСН у соціальних мережах

У вишиванці кольору вершкового масла і з яскравими квітами: гарний образ Ярослави Магучіх

Українська легкоатлетка і чемпіонка Олімпійських ігор-2024 продемонструвала  стильний лук у національному вбранні. 

Аліна Онопа
Ярослава Магучіх

Ярослава Магучіх

Ярослава Магучіх днями, у День Незалежності України, опублікувала в Instagram світлину свого гарного аутфіту у національному вбранні.

Спортсменка була зазнімкована у стильній вишиванці трендового кольору вершкового масла і з яскравою квітковою вишивкою. Сорочка мала V-подібний виріз, пишні рукави і маленькі ґудзики. Верх вона скомбінувала з чорним низом.

Ярослава Магучіх

Ярослава Магучіх

Ярослава зробила яскравий макіяж із червоною помадою і патріотичними жовто-блакитними тінями й акуратну зачіску «Мальвіна». Магучіх прикрасила вуха золотими сережками-колосками, шию — ланцюжком-колоском, а на руці був годинник. Лук вона завершила білою сумкою.

«34 роки незалежності. 34 роки боротьби за цей статус. 34 роки нескореності.

Дякую кожному захиснику й кожній захисниці за відвагу, силу духу та безстрашність. Україна стоїть завдяки вам. Але в силах кожного громадянина — підтримувати армію та ставати частиною майбутньої перемоги. Давайте робити це разом. Щодня. Незалежно великий донат чи маленький. Адже тільки завдяки єдності ми зможемо перемогти», — написала Ярослава у дописі.

