- Дата публікації
-
- Категорія
- Шоу-бізнес
- Кількість переглядів
- 193
- Час на прочитання
- 1 хв
У вишиванці з мереживом: Оксана Пекун виконала великодню пісню і показала величезну писанку
Народна артистка України привітала українців із Великоднем.
Оксана Пекун опублікувала на своїй сторінці в Instagram відео, на якому вона виконала великодню пісню.
«Христос Воскрес! Христос Воскрес! Радуйтеся щиро нині, дав Бог щастя всій родині, дав Бог радість із небес! Христос Воскрес! Христос Воскрес!» — заспівала Оксана Пекун.
А ще артистка показала величезну писанку, створену у техніці печворк. Вона оздоблена різнокольоровими клаптиками тканини.
«Це незвична писанка. Це печворк. Її виготовили майстрині і майстри Вінницького державного педагогічного університету. Уявляєте скільки роботи? Але ж яка це краса! Зі святом! З Великоднем!» — сказала співачка.
На відео Оксана Олександрівна постала у красивій білій сорочці, прикрашеній різнокольоровою квітковою вишивкою і чорним мереживом. На плечах були прозорі сітчасті вставки. Верх артистка скомбінувала з чорними штанями.
Нагадаємо, Оксана Пекун розповіла Ніколасу Кармі, скільки коштує її лук.