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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
193
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1 хв

У вишиванці з мереживом: Оксана Пекун виконала великодню пісню і показала величезну писанку

Народна артистка України привітала українців із Великоднем.

Автор публікації
Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
Оксана Пекун

Оксана Пекун

Оксана Пекун опублікувала на своїй сторінці в Instagram відео, на якому вона виконала великодню пісню.

«Христос Воскрес! Христос Воскрес! Радуйтеся щиро нині, дав Бог щастя всій родині, дав Бог радість із небес! Христос Воскрес! Христос Воскрес!» — заспівала Оксана Пекун.

А ще артистка показала величезну писанку, створену у техніці печворк. Вона оздоблена різнокольоровими клаптиками тканини.

«Це незвична писанка. Це печворк. Її виготовили майстрині і майстри Вінницького державного педагогічного університету. Уявляєте скільки роботи? Але ж яка це краса! Зі святом! З Великоднем!» — сказала співачка.

На відео Оксана Олександрівна постала у красивій білій сорочці, прикрашеній різнокольоровою квітковою вишивкою і чорним мереживом. На плечах були прозорі сітчасті вставки. Верх артистка скомбінувала з чорними штанями.

Нагадаємо, Оксана Пекун розповіла Ніколасу Кармі, скільки коштує її лук.

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