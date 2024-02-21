У яскравих міні і з пишною зачіскою: розкішна Жизель Бундхен похизувалася стрункими ногами

43-річна бразильська супермодель Жизель Бундхен стала головною зіркою весняної колекції французького бренду Balmain. Стилісти підібрали для неї яскраві образи, що запам'ятовуються.

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Зірка приміряла мінісукню, розшиту квітами з кристалів, шкіряну міні з квітковими аплікаціями, зелений ромпер з відвертим декольте, корсет у поєднанні з пишною спідницею з флористичним принтом, а також рожеву мінісукню з принтом Polka dot. До кожного образу була підібрана сумка Balmain.

На обличчі Жизель був макіяж у натуральних відтінках, а волосся її – покладено у пишні локони.

Нагадаємо, раніше красуню Жизель Бундхен зняли шляхом на вечерю. Вона з'явилася на святі, організованому лос-анджелеським джинсовим брендом Frame. Модель одягла довгий шкіряний плащ від Frame за 2798 доларів з м'якої шкіри ягняти і взула високі шкіряні чоботи на підборах.

Жизель Бундхен / Фото: Getty Images

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