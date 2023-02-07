У яскравих образах: папараці сфотографували зірок продовження "Сексу і міста" на зніманнях

У понеділок робочий тиждень розпочався і в офісних працівників, і у зірок серіалу "Секс і місто", які зараз знімаються в сиквелі. 57-річна акторка Крістін Девіс потрапила під приціл фотографів на вулиці Нью-Йорка зі своїм екранним чоловіком Еваном Гендлером, пара йшла, тримаючись за руки.

На Крістін, яка в серіалі виконує роль Шарлотти Йорк, була гарна червона сукня з широким поясом, який прикрашала червона полуниця. Вбрання було довжини міді і з плісуванням на спідниці.

Костюмери серіалу доповнили образ плетеною сумкою та туфлями у квітковий принт. Гендлер же був у класичному для свого персонажа вбранні — синьому костюмі, краватці та блакитній сорочці.

Знімання серіалу "І просто так..." / Фото: Getty Images

Також під приціл фотографів потрапила ще пара зірок — Ніколь Арі Паркер та Крістофер Ніл Джексон, які у "І просто так…" грають подружжя. Ніколь вибрала яскравий образ, в якому поєднала кофту від Louis Vuitton, штани з квітковим принтом та оригінальну жовту сумку. Шию зірки прикрашала хустка. Ніл одягнув костюм, світлу сорочку і стильні коричневі туфлі.

Знімання серіалу "І просто так..." / Фото: Getty Images

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