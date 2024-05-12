У яскравих рожевих чоботях: Сара Джессіка Паркер під прицілом папараці на зніманнях

Керрі Бредшоу повертається на екрани, але під час перерв в роботі можна роздивитися образи Сари Джессіки.
У Нью-Йорку стартували знімання третього сезону серіалу "І просто так..." і вже 10 травня акторка Сара Джессіка Паркер потрапила під приціл фотографів у яскравому образі, який включав м'ятну блузку та багатошарову рожеву спідницю.
Однак це ще не всі знімки зроблені папараці того дня, оскільки Паркер заскочили і під час перерви. Акторка виходила зі свого трейлера і прямувала, ховаючись під парасолькою, на знімальний майданчик.
Сара Джессіка була одягнена у свої улюблені сірі спортивні штани, які підвернула, щоб показати неймовірно ніжні рожеві чоботи зі складками. Доповнила вона їх кардиганом та кофтою. Через плече висіла чорна сумка.
Перші кадри третього сезону серіалу "І просто так…", який є продовженням легендарного "Сексу і міста", з'явилися через тиждень після того, як актори показали свої сценарії в соцмережі і анонсували початок роботи.
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