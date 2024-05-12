У яскравих рожевих чоботях: Сара Джессіка Паркер під прицілом папараці на зніманнях

Керрі Бредшоу повертається на екрани, але під час перерв в роботі можна роздивитися образи Сари Джессіки.

У Нью-Йорку стартували знімання третього сезону серіалу "І просто так..." і вже 10 травня акторка Сара Джессіка Паркер потрапила під приціл фотографів у яскравому образі, який включав м'ятну блузку та багатошарову рожеву спідницю.

Сара Джессіка Паркер / Фото: Getty Images

Однак це ще не всі знімки зроблені папараці того дня, оскільки Паркер заскочили і під час перерви. Акторка виходила зі свого трейлера і прямувала, ховаючись під парасолькою, на знімальний майданчик.

Сара Джессіка була одягнена у свої улюблені сірі спортивні штани, які підвернула, щоб показати неймовірно ніжні рожеві чоботи зі складками. Доповнила вона їх кардиганом та кофтою. Через плече висіла чорна сумка.

Сара Джессіка Паркер / Фото: Getty Images

Перші кадри третього сезону серіалу "І просто так…", який є продовженням легендарного "Сексу і міста", з'явилися через тиждень після того, як актори показали свої сценарії в соцмережі і анонсували початок роботи.

Фото: Instagram

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