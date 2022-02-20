У яскравих штанах та кроптопі: весела Ванесса Гадженс на зніманнях реклами

Дівчина обрала яскравий образ і була у чудовому настрої.

Акторка Ванесса Гадженс потрапила під приціл папараці в Лос-Анджелесі, коли знімала рекламу напою свого власного бренду Caliwater. Зірка мюзиклу "Тік-так, бум!", який цього року отримав кілька номінацій на "Оскар", була одягнена у зелений кроптоп на бретельках та штани у коричневий принт. Доповнили образ акторки кросівки на платформі, рюкзак та сонцезахисні окуляри, принт яких перегукувався з тим, що був на її штанах.

Ванесса Гадженс / Getty Images

Також Ванесса одягла оригінальну прикрасу на шию із перлинами, а її руку прикрашало кілька золотих браслетів The Love Bracelet від Cartier. Волосся, яке було трохи освітлене, дівчина уклала в об'ємні локони.

Ванесса Гадженс / Getty Images

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