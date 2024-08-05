У яскравих штанах та пальті: Блейк Лайвлі знову під прицілом папараці в Нью-Йорку

36-річна знаменитість обрала цього разу незвичайне вбрання, адже роль топу в ньому виконала сукня.

Акторка Блейк Лайвлі — зірка серіалу нульових "Пліткарка" — продовжує свій квітковий марафон. Під час чергового заходу у Нью-Йорку, присвяченого фільму "Покинь, якщо кохаєш", вона знову з'явилася у яскравому вбранні.

На Блейк був костюм від американського бренду Christopher John Rogers. Він включав широкі яскраві штани з принтом і кишенями, які вона носила в поєднанні з довгою сукнею в принт Polka Dot і довгим тренчем. Цікавості луку додавало те, що сукню Блейк носила як туніку — не застебнула до низу.

Також акторка взула босоніжки від Christian Louboutin, зробила об'ємне укладання, а також тематичний манікюр із квіточками.

Блейк Лайвлі / Фото: Getty Images

У прокат фільм із Блейк виходить 8 серпня. Його знято за мотивами світового бестселера "Покинь, якщо кохаєш" письменниці Коллін Гувер. Напередодні прем'єри авторка книжки в інтерв'ю для Леді.ТСН.ua розповіла про кіноадаптацію її історії, про підбір акторів і свою участь у зніманнях, процес виробництва, а також про гру Блейк Лайвлі в екранізації роману.

Читайте також:

Образи акторки Блейк Лайвлі (33 фото)