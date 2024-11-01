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У яскравих сорочках і з усмішкою: Павло Зібров презентував кліп на пісню "Будьте ви щасливі"

У яскравих сорочках і з усмішкою: Павло Зібров презентував кліп на пісню "Будьте ви щасливі"

Народний артист України випустив нову відеороботу на щиру композицію.

Легенда української естради Павло Зібров презентував свою нову відеороботу на пісню "Будьте ви щасливі" з нового альбому "Любов може все".

Ця композиція полюбилася слухачам своїм щирим текстом і теплими побажаннями щастя, здоровʼя та кохання кожній людині, а тепер вона отримала візуальне втілення, яке ще більше підкреслює її глибину.

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"Пісня закликає до єдності та нагадує про важливість простих людських цінностей. У часи, коли суспільству особливо потрібні надія і віра у світле майбутнє, такі пісні стають джерелом натхнення і моральної підтримки", – поділився Зібров.

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Відеокліп вирізняється щирістю і душевною атмосферою, знятий у насичених тонах, що гармонійно поєднується з драйвовою музикою. У кадрі Павло Миколайович у яскравих сорочках гуляє містом та звертається до пересічних українців із теплими словами, даруючи усмішку та обійми.

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Режисером роботи стала донька артиста – Діана Зіброва. Впродовж декількох років саме Діана робить mood video та кліпи народному артисту.

Павло Зібров із донькою Діаною / ©
Павло Зібров із донькою Діаною

Кліп "Будьте ви щасливі" вже доступний на офіційному YouTube-каналі Павла Зіброва.

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