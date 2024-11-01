У яскравих сорочках і з усмішкою: Павло Зібров презентував кліп на пісню "Будьте ви щасливі"

Легенда української естради Павло Зібров презентував свою нову відеороботу на пісню "Будьте ви щасливі" з нового альбому "Любов може все".

Ця композиція полюбилася слухачам своїм щирим текстом і теплими побажаннями щастя, здоровʼя та кохання кожній людині, а тепер вона отримала візуальне втілення, яке ще більше підкреслює її глибину.

"Пісня закликає до єдності та нагадує про важливість простих людських цінностей. У часи, коли суспільству особливо потрібні надія і віра у світле майбутнє, такі пісні стають джерелом натхнення і моральної підтримки", – поділився Зібров.

Відеокліп вирізняється щирістю і душевною атмосферою, знятий у насичених тонах, що гармонійно поєднується з драйвовою музикою. У кадрі Павло Миколайович у яскравих сорочках гуляє містом та звертається до пересічних українців із теплими словами, даруючи усмішку та обійми.

Режисером роботи стала донька артиста – Діана Зіброва. Впродовж декількох років саме Діана робить mood video та кліпи народному артисту.

Павло Зібров із донькою Діаною

Кліп "Будьте ви щасливі" вже доступний на офіційному YouTube-каналі Павла Зіброва.

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