У яскравих вбраннях і перлинних прикрасах: Катерина Бужинська показала знімки з Італії

Артистка у стильних луках позувала на італійському курорті.

Катерина Бужинська опублікувала в Instagram гарні світлини зі своєї поїздки до Італії. Після виступу на благодійному концерті артистка насолодилася красою Амальфітанського узбережжя.

Катерина Бужинська / Фото: Instagram Катерини Бужинської

Вона пофотографувалася на тлі захопливих пейзажів і на ринку з сувенірами та фруктами.

Катерина Бужинська / Фото: Instagram Катерини Бужинської

Катерина Бужинська / Фото: Instagram Катерини Бужинської

Катерина продемонструвала кілька яскравих образів: у сукні кольору індиго з галтером і драпуванням, жовтій сукні з рюшами і квітковим принтом, топі з лимонами і білій спідниці та синьо-жовтому штанному костюмі.

Катерина Бужинська / Фото: Instagram Катерини Бужинської

Катерина Бужинська / Фото: Instagram Катерини Бужинської

Катерина Бужинська / Фото: Instagram Катерини Бужинської

свої луки Бужинська доповнила перлинними і золотими прикрасами, сонцезахисними окулярами і макіяжем із помадою ягідного відтінку.

Катерина Бужинська / Фото: Instagram Катерини Бужинської

"Колись у 2017, перебуваючи на гастролях в Італії, ми тут відзняли відеокліп на пісню "Ти один на мільйон"", – написала Катерина у дописі.

Нагадаємо, Катерина Бужинська у сукні з квітковим принтом продемонструвала жіночний образ.

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