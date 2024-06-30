У яскравих вбраннях і перлинних прикрасах: Катерина Бужинська показала знімки з Італії

Артистка у стильних луках позувала на італійському курорті.
Катерина Бужинська опублікувала в Instagram гарні світлини зі своєї поїздки до Італії. Після виступу на благодійному концерті артистка насолодилася красою Амальфітанського узбережжя.
Вона пофотографувалася на тлі захопливих пейзажів і на ринку з сувенірами та фруктами.
Катерина продемонструвала кілька яскравих образів: у сукні кольору індиго з галтером і драпуванням, жовтій сукні з рюшами і квітковим принтом, топі з лимонами і білій спідниці та синьо-жовтому штанному костюмі.
свої луки Бужинська доповнила перлинними і золотими прикрасами, сонцезахисними окулярами і макіяжем із помадою ягідного відтінку.
"Колись у 2017, перебуваючи на гастролях в Італії, ми тут відзняли відеокліп на пісню "Ти один на мільйон"", – написала Катерина у дописі.
Нагадаємо, Катерина Бужинська у сукні з квітковим принтом продемонструвала жіночний образ.
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