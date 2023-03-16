Категорія
Леді
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

У яскравих вбраннях і з пишним рудим волоссям: Мелісса Маккарті знімається в ремейку старої комедії

Автор
Юлія КаранковськаЮлія Каранковська
Дата публікації
Перегляди
215
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
У яскравих вбраннях і з пишним рудим волоссям: Мелісса Маккарті знімається в ремейку старої комедії

Мелісса Маккарті та Паапа Ессьеду / Фото: Getty Images

Цього разу акторка втілить роль кумедного джина.

Схоже, що у різдвяно-новорічний сезон на нас чекає нова комедія за участю акторки Мелісси Маккарті, оскільки цього тижня її та Паапа Ессьеду помітили фотографи під час знімань нового фільму. Актори працюють над ремейком картини 1991 року "Бернард і джин" — комедії натхненної книжкою "Тисяча та одна ніч". За сюжетом головний герой — трудоголік, який знаходить чарівну лампу з джином, що може виконувати бажання.

Ймовірно, сюжет ремейку буде близьким до оригінального фільму, але джина цього разу зіграє Мелісса, а дія відбуватиметься у Нью-Йорку.

Під час знімань акторка продемонструвала два дуже яскраві образи. Це було вбрання з яскравим пальтом-кейпом та шкіряними рукавичками неймовірно модного рожевого відтінку.

Мелісса Маккарті та Паапа Ессьеду / © Getty Images
Мелісса Маккарті та Паапа Ессьеду / Фото: Getty Images

Також акторку заскочили в образі джина, адже на ній були широкі штани, багато розшита жилетка і сорочка з вишивкою. Особливу увагу привернули сині туфлі із закрученими носками та золоті прикраси.

Меліса Маккарті / © Getty Images
Меліса Маккарті / Фото: Getty Images

Нагадаємо, що незабаром за участю Маккарті також виходить фільм "Русалонька", де вона зіграє морську відьму Урсулу.

Читайте також:

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
215
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація