У яскравих вбраннях і з пишним рудим волоссям: Мелісса Маккарті знімається в ремейку старої комедії

Схоже, що у різдвяно-новорічний сезон на нас чекає нова комедія за участю акторки Мелісси Маккарті, оскільки цього тижня її та Паапа Ессьеду помітили фотографи під час знімань нового фільму. Актори працюють над ремейком картини 1991 року "Бернард і джин" — комедії натхненної книжкою "Тисяча та одна ніч". За сюжетом головний герой — трудоголік, який знаходить чарівну лампу з джином, що може виконувати бажання.

Ймовірно, сюжет ремейку буде близьким до оригінального фільму, але джина цього разу зіграє Мелісса, а дія відбуватиметься у Нью-Йорку.

Під час знімань акторка продемонструвала два дуже яскраві образи. Це було вбрання з яскравим пальтом-кейпом та шкіряними рукавичками неймовірно модного рожевого відтінку.

Мелісса Маккарті та Паапа Ессьеду / Фото: Getty Images

Також акторку заскочили в образі джина, адже на ній були широкі штани, багато розшита жилетка і сорочка з вишивкою. Особливу увагу привернули сині туфлі із закрученими носками та золоті прикраси.

Меліса Маккарті / Фото: Getty Images

Нагадаємо, що незабаром за участю Маккарті також виходить фільм "Русалонька", де вона зіграє морську відьму Урсулу.

Читайте також: