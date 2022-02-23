У яскравій білизні з квітами: британська телезірка похизувалася сексуальними сідницями

Глоя Феррі зробила пікантні селфі у ванній кімнаті.
Зірка реалітішоу "Джорді Шор" та телеведуча — Глоя Феррі — опублікувала в Instagram нові пікантні фото, на яких вона продемонструвала відвертий лук.
Красуня приміряла яскравий комплект спідньої білизни – рожево-жовтий з квітами, в якому вона мала дуже спокусливий вигляд. Глоя похизувалася своїми сексуальними пишними формами.
Не проґавила Феррі можливості продемонструвати свої пружні сідниці.
Свій аутфіт вона доповнила укладанням та насиченим вечірнім макіяжем з кавовою помадою та пишними віями.
Раніше зірка похизувалася сексуальними формами у леопардовому купальнику
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