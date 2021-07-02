У яскравій квітковій сукні: 88-річна Джоан Коллінз на прем'єрі фільму про свою сестру

У яскравій квітковій сукні: 88-річна Джоан Коллінз на прем'єрі фільму про свою сестру

Акторці 88 років, але вона має приголомшливий вигляд.

Джоан Коллінз вчора ввечері була присутня на британській прем'єрі фільму "Леді Бос: Історія Джекі Колінз" в Curzon Mayfair 1 липня 2021 року в Лондоні.

Це документальний фільм про життя молодшої сестри Джоан — Джекі Коллінз, яка померла 2015 року у віці 77 років. Стрічка розповідає про період світанку кар'єри письменниці у 80-х роках. Її роман "Голлівудські дружини" (1983 року) потрапив на перше місце в списку бестселерів The New York Times і розійшовся у всьому світі тиражем в 15 мільйонів екземплярів.

Джоан Коллінз / Getty Images

Джоан Коллінз приїхала на прем'єру в ефектній білій сукні з квітковим принтом, а зверху накинула біле пальто, на якому також був принт квітів. Взула акторка лаковані босоніжки кольору нюд, зробила досить насичений макіяж і об'ємну зачіску. Сережки-підвіски з камінням і кілька дорогоцінних браслетів доповнювали образ знаменитості.

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Стиль Джоан Коллінз (7 фото)

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