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У яскравій мінісукні: гламурна Джорджина Родрігес позувала на тенісному корті

У яскравій мінісукні: гламурна Джорджина Родрігес позувала на тенісному корті

У яскравій мінісукні: гламурна Джорджина Родрігес позувала на тенісному корті

instagram.com/georginagio

Зірка похизувалася ефектним спортивним луком.

31-річна модель та інфлуенсерка Джорджина Родрігес любить влаштовувати фотосесії, і робить це вона в різних місцях. Так, на корт кохана футболіста Кріштіану Роналду прийшла не грати у теніс, а позувати у гламурному спортивному аутфіті.

instagram.com/georginagio / ©
instagram.com/georginagio
instagram.com/georginagio / ©
instagram.com/georginagio

На серії фото, опублікованих в Instagram, Джорджина позує в яскраво-рожевій мінісукні та білих кросівках. У руках Родрігес ракетка для гри в падель та прозора неонова сумочка Chanel, куди вона склала м'ячики.

instagram.com/georginagio / ©
instagram.com/georginagio
instagram.com/georginagio / ©
instagram.com/georginagio
instagram.com/georginagio / ©
instagram.com/georginagio

На її обличчі макіяж у теплих відтінках, а волосся покладене хвилями.

instagram.com/georginagio / ©
instagram.com/georginagio
instagram.com/georginagio / ©
instagram.com/georginagio

Зазначимо, Джорджина – мати п'ятьох дітей, батько яких – португальський футболіст Кріштіану Роналду. Для двох із них – доньок Алани Мартіни та Белли Есмеральди – вона є біологічною матір'ю. 7-річних близнюків Єву та Матео спортсмену народила сурогатна мати, а про матір найстаршого сина – 14-річного Кріштіану-молодшого – нічого не відомо. Усією великою родиною вони мешкають у Саудівській Аравії, де Кріштіану грає за футбольний клуб "Аль-Наср".

Раніше, нагадаємо, Джорджина Родрігес у мінішортах блиснула пишними сідницями у спортзалі.

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