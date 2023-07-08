У яскравій мінісукні і в обіймах Раяна Гослінга: Марго Роббі на прем'єрі романтичної комедії "Барбі"

Актори у Мексиці представили фільм, у якому зіграли головні ролі – Барбі і Кена.

Марго Роббі відвідала прем'єрний показ романтичної комедії від Warner Bros. Pictures – "Барбі", який відбувся у готелі Four Seasons у Мехіко. На червоній доріжці акторка з'явилася у супроводі свого колеги по фільму – Раяна Гослінга. Позували вони обіймаючи одне одного.

Марго мала прекрасний гламурний вигляд. На ній була мінісукня з різнокольоровим абстрактним принтом від бренду Emilio Pucci, натхненна лялькою Mattel Barbie Totally Hair 1992 року випуску. ВБрання чудово сиділо на її стрункій фігурі і підкреслювала гарні ноги.

Марго Роббі / Фото: Getty Images

Свій аутфіт Роббі доповнила рожевими туфлями на шпильках Manolo Blahnik і світло-рожевою стьобаною сумочкою Chanel із золотим логотипом.

Акторка зробила хвилясте укладання, ніжний макіяж із рожевими тінями та помадою, прикрасила вуха рожевими сережками у вигляді логотипу Chanel зі стразами, а руку - масивною каблучкою з гімалайським турмаліном.

Раян Гослінг і Марго Роббі / Фото: Getty Images

Гослінг був одягнений у блакитну сорочку з короткими рукавами, білу майку у сіточку і чорні джинси зі шкіряним поясом.

В український прокат фільм "Барбі" вийде 20 липня.

Нагадаємо, Марго Роббі на прем'рі фільму у мексиканському місті Наукальпан-де-Хуарес продемонструвала ефектний образ найзнаменитішої моделі ляльки Барбі, випущеної у 1992 році.

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