Категорія
Леді
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

У яскравій шовковій сукні та з гламурним клатчем: Селена Гомес на прем'єрі фільму

Автор
Юлія КаранковськаЮлія Каранковська
Дата публікації
Перегляди
509
Час на прочитання
2 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
У яскравій шовковій сукні та з гламурним клатчем: Селена Гомес на прем'єрі фільму

Селена Гомес / Фото: Associated Press

У цьому образі 30-річна знаменитість мала елегантний вигляд.

Селена Гомес вирішила одягнути яскраве вбранняна прем'єру документального фільму про себе "Селена Гомес: Мій розум і я". Показ відбувся у Лос-Анделесі.

Селена Гомес / © Associated Press
Селена Гомес / Фото: Associated Press

Шовкова сукня співачки була на одному плечі виконана у вигляді банта, а іншому — трималася на тонкій бретельці. Автор цього вбрання бренд Rodarte, а ось його фасон трохи нагадував суконі із 30-х років.

Вартість такої сукні 2300 доларів.

©

Образ дівчина доповнила блискучим квадратним клатчем Jimmy Choo, сережками з різнобарвним камінням від бренду David Webb та гламурними мюлями зі стразами.

Селена Гомес / © Associated Press
Селена Гомес / Фото: Associated Press

Таке яскраве вбрання дівчина вирішила не обтяжувати, тому її зачіска була дуже лаконічною. Стилістом цього образу є Кейт Янг, яка також працює з Дженніфер Лоуренс, Марго Роббт та Джуліанною Мур.

А щодо фільму, то це новий документальний проєкт від Apple TV+. Він присвячений складному психічному шляху співачки, який вона пройшла останніми роками. Фільм охоплює шість років життя Гомеса, у ньому будуть показані відверті кадри з її повсякденного життя, в деталях розказано про час, коли вона перебувала на вершині слави, а також розкрито подробиці нинішнього етапу її кар'єри.

Читайте також:

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
509
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація