У яскравій шовковій сукні та з гламурним клатчем: Селена Гомес на прем'єрі фільму

Селена Гомес вирішила одягнути яскраве вбранняна прем'єру документального фільму про себе "Селена Гомес: Мій розум і я". Показ відбувся у Лос-Анделесі.

Селена Гомес / Фото: Associated Press

Шовкова сукня співачки була на одному плечі виконана у вигляді банта, а іншому — трималася на тонкій бретельці. Автор цього вбрання бренд Rodarte, а ось його фасон трохи нагадував суконі із 30-х років.

Вартість такої сукні 2300 доларів.

Образ дівчина доповнила блискучим квадратним клатчем Jimmy Choo, сережками з різнобарвним камінням від бренду David Webb та гламурними мюлями зі стразами.

Селена Гомес / Фото: Associated Press

Таке яскраве вбрання дівчина вирішила не обтяжувати, тому її зачіска була дуже лаконічною. Стилістом цього образу є Кейт Янг, яка також працює з Дженніфер Лоуренс, Марго Роббт та Джуліанною Мур.

А щодо фільму, то це новий документальний проєкт від Apple TV+. Він присвячений складному психічному шляху співачки, який вона пройшла останніми роками. Фільм охоплює шість років життя Гомеса, у ньому будуть показані відверті кадри з її повсякденного життя, в деталях розказано про час, коли вона перебувала на вершині слави, а також розкрито подробиці нинішнього етапу її кар'єри.

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