У яскравій спідниці з розрізом до стегна: модель з вітіліго Вінні Гарлоу похизувалася стрункими ногами

Вінні Гарлоу опублікувала в Instagram гарні світлини з нової фотосесії. Позувала вона на вулиці.

Перед об'єктивом фоткамери дівчина постала в яскравому та ефектному аутфіті. На ній був жовтий костюм із паєтками, який складався з кроптопу й довгої спідниці з розрізом до стегна. Через розріз Вінні продемонструвала свої стрункі гарні ноги.

Вінні Гарлоу/Instagram Вінні Гарлоу

Лук модель доповнила екстравагантними золотистими босоніжками на цікавих підборах у вигляді пащі тварини з великими зубами. В руці Гарлоу тримала жовту хустину, якою махала перед камерою.

Вінні Гарлоу/Instagram Вінні Гарлоу

Вінні розпустила волосся, прикрасила вуха золотими масивними сережками, а шию – масивними кулонами на ланцюжках.

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