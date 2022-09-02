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У яскравій сукні і з макіяжем смокі-айс: Гілларі Клінтон на церемонії у Венеції

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У яскравій сукні і з макіяжем смокі-айс: Гілларі Клінтон на церемонії у Венеції

Гілларі Клінтон / Фото: Getty Images

Експерша леді США і колишня державна секретарка країни відвідала захід у барвистому вбранні.

Гілларі Клінтон взяла участь у церемонії вручення нагород DVF 2022, яка відбулася в межах Венеційського міжнародного кінофестивалю. Там вона виступила з промовою.

Експерша леді для свого образу обрала різнокольорову сукню з принтом і на ґудзиках. До речі, Клінтон дуже пасують яскраві кольори.

Гілларі Клінтон / © Getty Images
Гілларі Клінтон / Фото: Getty Images

Аутфіт вона доповнила золотим ланцюжком, сережками, каблучкою, годинником та чорною сумкою.

Гілларі зробили гарний макіяж смокі-айс, які зробили її погляд виразним і привабливим.

Гілларі Клінтон / © Getty Images
Гілларі Клінтон / Фото: Getty Images

Нагадаємо, Клінтон побувала і на червоній доріжці кінофестивалю. Там вона постала у ніжно-блакитній вільній сукні максі у білий горошок та з квітковою вишивкою з паєтками і бісером у зоні декольте.

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Дата публікації
Перегляди
540
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