У яскравій сукні і з макіяжем смокі-айс: Гілларі Клінтон на церемонії у Венеції

Гілларі Клінтон взяла участь у церемонії вручення нагород DVF 2022, яка відбулася в межах Венеційського міжнародного кінофестивалю. Там вона виступила з промовою.

Експерша леді для свого образу обрала різнокольорову сукню з принтом і на ґудзиках. До речі, Клінтон дуже пасують яскраві кольори.

Гілларі Клінтон / Фото: Getty Images

Аутфіт вона доповнила золотим ланцюжком, сережками, каблучкою, годинником та чорною сумкою.

Гілларі зробили гарний макіяж смокі-айс, які зробили її погляд виразним і привабливим.

Гілларі Клінтон / Фото: Getty Images

Нагадаємо, Клінтон побувала і на червоній доріжці кінофестивалю. Там вона постала у ніжно-блакитній вільній сукні максі у білий горошок та з квітковою вишивкою з паєтками і бісером у зоні декольте.

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