У яскравій сукні і з сумочкою-телефоном: американська зірка реаліті у стильному аутфіті сходила на вечірку

Мама двох дітей Челсі Лазкані для своїх виходів завжди обирає ефектні образи.

Зірка п’ятого сезону американського реалітішоу для Netflix – Selling Sunset – Челсі Лазкані потрапила до об'єктивів папараці у Лос-Анджелесі. Вона йшла на вечірку з нагоди дня народження акторки Кейт Бекінсейл, яка відбулася у ресторані Limitless.

Челсі мала яскравий вигляд. Вона була одягнена у різнокольорову сукню міді цікавого рельєфу, з американською проймою і пікантним декольте. Вбрання чудово підкреслило її струнку фігуру.

Челсі Лазкані / Фото: Getty Images

На плечі у Лазкані висіла гламурна рожева сумочка у вигляді трубки телефона, інкрустованого стразами. Сукню зірка реаліті скомбінувала з атласними босоніжками на високій платформі і підборах.

Челсі зробила укладання з локонами, макіяж із тінями молочного відтінку і французький манікюр із акцентним рожевим кольором. У вухах у неї були елегантні сережки із рожевими трояндами, а на руці – діамантова каблучка.

Нагадаємо, вечірку відвідала також британська ведуча Глоя Сімс, яка сяяла в елегантній чорній сукні максі із сексуальним декольте і розрізом.

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