У яскравій сукні Oscar de la Renta: гламурна Періс Гілтон блиснула своєю заручальною каблучкою

Періс Гілтон виблискує, як не своїми сосками, так заручальною каблучкою.

Вчора сестер Гілтон — Періс і Нікі, яка оголосила, що чекає на третю дитину, сфотографували в Нью-Йорку. Цього дня 40-річна Періс була одягнена у шкіряну спідницю і тілесне боді, через яке просвічувалися груди зірки. Зверху на Періс був легкий плащ, вона була в бежевих колготах в сітку, туфлях із шипами та застібками навколо щиколотки, і в руці несла сумку в тон на ремінці-ланцюжку.

Періс та Нікі Гілтони / Getty Images

Наступного дня блондинка сяяла перед камерами в рожевій асиметричній сукні Oscar de la Renta, вартістю 2690 доларів, поєднуючи вбрання з малиновими туфлями із шипами та застібкою навколо щиколотки.

Періс Гілтон / Getty Images

Періс поклала своє світле волосся хвилями і зібрала у високий кінський хвіст і, як завжди, зробила дуже насичений макіяж. У зірки був французький манікюр, а на пальці виблискувала та сама заручальна каблучка з величезним діамантом, яку подарував їй її теперішній чоловік Картер Реум.

Періс Гілтон / Getty Images

Нагадаємо, Гілтон та Реум одружилися у листопаді 2021 року. Як справжня бізнес-вумен Гілтон перетворила день свого весілля та підготовку до нього на реалітішоу, яке називалося Paris In Love.

Періс Гілтон та Картер Реум / Getty Images

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