У яскравій сукні та діамантових сережках: ефектна Lizzo вимовила на церемонії "Еммі" зворушливу промову

Серед гостей та номінантів "Еммі" була і епатажна 34-річна репвиконавиця Lizzo. Для церемонії зірка вибрала дуже красиву пишну сукню від бренду Giambattista Valli з асиметричною спідницею, яка спереду була короткою, а ззаду мала довгий шлейф.

Lizzo / Фото: Associated Press

Також пишними та розкльошеними були рукави вбрання. Доповнила образ Lizzo діамантовими сережки, високим пучком, довгим яскравим манікюром та ненав'язливим макіяжем.

Свою "Еммі" Lizzo отримала в номінації "Найкраща конкурсна реаліті-програма" за її шоу Lizzo's Watch Out for the Big Grrrls. Цей реаліті-серіал був номінований у шести номінаціях. Шоу розповідає про те, як 13 жінок змагаються за право стати танцівницею співачки Lizzo, яка також є ведучою цього шоу.

Lizzo / Фото: Associated Press

Lizzo / Фото: Associated Press

Коли Lizzo вийшла на сцену за своєю нагородою вона трохи розчулилася і розплакалася. Співачка вимовила зі сцени зворушливу промову, яка змусила зал аплодувати.

"Трофей гарний, але я переживаю за тих людей, які зі мною на сцені. Історії, якими вони поділилися, не є настільки унікальними, щоб просто не потрапити на платформу. Давайте розповідати більше історій", — сказала вона. "Коли я була маленькою дівчинкою, все, чого я хотіла, — це бачити себе у ЗМІ. Когось товстого, як я, чорного, як я, гарного, як я. Якби я могла повернутися і щось сказати маленькій Lizzo, я б сказала, що ти побачиш цю людину, але, с*ка, це маєш бути ти. Це для моїх великих дівчаток".

