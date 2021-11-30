У яскравій сукні та на шпильках: Крістен Стюарт отримала нагороду за фільм "Спенсер"

У яскравій сукні та на шпильках: Крістен Стюарт отримала нагороду за фільм "Спенсер"

Крістен Стюарт та режисер фільму "Спенсер", де акторка зіграла головну роль принцеси Діани – відвідали церемонію вручення премій Gotham Awards 2021.

Церемонія представлена Інститутом кіно та медіа Готема відбулася у Нью-Йорку. Премії вручають незалежним фільмам, на створення яких було витрачено невелику суму грошей. 31-річна Стюарт отримала нагороду Performer Tribute за роль принцеси Діани у визнаному критиками фільмі "Спенсер", а її колега Джуліанна Мур вручала Крістен нагороду на сцені.

Крістен Стюарт / Associated Press

Також на доріжку вийшов режисер фільму Пабло Ларраїн.

Пабло Ларраїн та Крістен Стюарт / Associated Press

Крістен Стюарт приїхала на захід у червоній сукні-бандо від бренду August Getty Atelier та яскравих босоніжках у тон. Волосся акторки було зібрано у високий і трохи розпатланий пучок, а на повіках були насичені чорні стрілки. На руках зірки було добре видно її татуювання.

Крістен Стюарт / Associated Press

Джуліанна Мур була в аутфіті від Saint Laurent, а Дакота Джонсон у чорній сукні Schiaparelli.

Крістен Стюарт, Джуліанна Мур та Дакота Джонсон / Getty Images

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