У яскравій сукні та на шпильках: Крістен Стюарт отримала нагороду за фільм "Спенсер"

Крістен Стюарт та режисер фільму "Спенсер", де акторка зіграла головну роль принцеси Діани – відвідали церемонію вручення премій Gotham Awards 2021.
Церемонія представлена Інститутом кіно та медіа Готема відбулася у Нью-Йорку. Премії вручають незалежним фільмам, на створення яких було витрачено невелику суму грошей. 31-річна Стюарт отримала нагороду Performer Tribute за роль принцеси Діани у визнаному критиками фільмі "Спенсер", а її колега Джуліанна Мур вручала Крістен нагороду на сцені.
Також на доріжку вийшов режисер фільму Пабло Ларраїн.
Крістен Стюарт приїхала на захід у червоній сукні-бандо від бренду August Getty Atelier та яскравих босоніжках у тон. Волосся акторки було зібрано у високий і трохи розпатланий пучок, а на повіках були насичені чорні стрілки. На руках зірки було добре видно її татуювання.
Джуліанна Мур була в аутфіті від Saint Laurent, а Дакота Джонсон у чорній сукні Schiaparelli.
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