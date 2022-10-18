У яскравій сукні та сережках: неймовірно красива Джулія Робертс на прем'єрі романтичної комедії

Джулія Роберст відвідала прем'єру романтичної комедії "Квиток до раю" у Лос-Анджелесі, де зіграла разом із Джорджем Клуні. Показ відбувся у кінотеатрі Regency Village.

Джулія Робертс / Фото: Associated Press

Перед камерами знаменитість з'явилася в яскравій довгій сукні з рукавами до ліктя від бренду Greta Constantine. Однотонна сукня була виконана у модному рожевому кольорі, який цього року дуже часто став зустрічатися на червоних доріжках, а прикрашало її глибоке декольте.

Образ доповнили зачіска, досить лаконічний макіяж та манікюр у темному відтінку. Особливу увагу також хочеться звернути на оригінальні сережки Джулії, адже вони були дуже великими та ідеально поєднувалися з її сукнею.

Джулія Робертс / Фото: Associated Press

Компанію на червоній доріжці акторці склав її колега з фільму Джордж Клуні, який одягнув сірий костюм та білу сорочку.

Джулія Робертс та Джордж Клуні / Фото: Associated Press

А от кількома днями раніше Робертс позувала у чорній сукні у поєднанні з білою сорочкою на галавечорі у Музеї кіноакадемії. Вбрання в неї того вечора було від Thom Browne.

Джулія Робертс / Фото: Associated Press

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