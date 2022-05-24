У яскравій сукні та з прапорцем України в руках: модель Аліна Байкова демонструє підтримку рідній країні у Каннах

У яскравій сукні та з прапорцем України в руках: модель Аліна Байкова демонструє підтримку рідній країні у Каннах

Українська модель Аліна Байкова – родом із Кропивницького – але давно живе в Америці. Під час війни дівчина активно допомагає Україні та робить усе, щоб у світовому інформаційному просторі про нашу країну говорили якнайбільше.

Вчора Аліна відвідала Канський кінофестиваль. Модель вийшла на червону доріжку перед прем'єрним показом фільму "Рішення піти". Одягнена Аліна була в рожеву мінісукню з пишним шлейфом від ліванського бренду AZZI & OSTA.

Аліна Байкова / Фото: Associated Press

На грудях у моделі була пришпилена стрічка у кольорах українського прапора на знак підтримки України. Також у руках Байкова тримала маленький український прапорець.

Аліна Байкова / Фото: Associated Press

В Instagram Stories Аліна демонструвала ще один образ, який вона вибрала для фотосесії. До білого жакета та окулярів з білою оправою дівчина підібрала прикрасу-чокер у жовто-блакитних кольорах, що символізують також прапор України.

Аліна Байкова / Фото: Instagram Аліни Байкової

Нагадаємо, раніше ми писали, що Байкова зустрічалася у Нью-Йорку з мером міста, де обговорювали допомогу українцям, які хочуть виїхати до США. Того дня на моделі був блакитний жакет українського бренду GASANOVA.

Аліна Байкова / Фото: Getty Images

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