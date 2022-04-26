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У яскравій сукні від українського бренду: Мей Маск відвідала прем'єру серіалу у Нью-Йорку

Дата публікації
Перегляди
2009
Час на прочитання
1 хв
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У яскравій сукні від українського бренду: Мей Маск відвідала прем'єру серіалу у Нью-Йорку

Мей Маск / Instagram Мей Маск

Поки вчора Ілон Маск купував Twitter, його 74-річна мати Мей завітала на прем'єру мінісеріалу "Пропозиція", який розповість про знімання кримінальної драми 1972 року "Хрещений батько".

На захід, що відбувався в Нью-Йорку, знаменитість прийшла в ефектній червоній сукні вище колін, яку поєднала з черевиками на шнурівці та щільними чорними колготами. Автором цієї сукні є український бренд GASANOVA.

Компанію на прем'єрі знаменитості склала українська модель Аліна Байкова, яка мешкає у Нью-Йорку. Дівчина зараз теж активно підтримує батьківщину, збирає гроші, розповідає про війну в інтерв'ю та носить на одязі синьо-жовту стрічку.

Мей Маск та Аліна Байкова / © Instagram Аліни Байкової
Мей Маск та Аліна Байкова / Instagram Аліни Байкової

Це вже не вперше, коли Мей Маск одягає образи від українських дизайнерів, а з початком повномасштабної війни в Україні, знаменитість і зовсім практично для всіх своїх світських виходів почала обирати саме українські бренди. Таким чином, вона допомагає розповідати світові про наших талановитих дизайнерів та підтримувати Україну.

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