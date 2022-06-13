У яскравій сукні-вишиванці: Катерина Бужинська виступила на благодійному концерті у Софії

У яскравій сукні-вишиванці: Катерина Бужинська виступила на благодійному концерті у Софії

Зібрані кошти на концерті підуть на підтримку біженців із України.

У столиці Болгарії відбувся благодійний концерт United for Ukraine, присвячений Україні. У ньому взяли участь Катерина Бужинська, DJ Nana, акторка Мирослава Филипович, Наталія Мураткова. Ведучим вечора був Андрій Войніков. Спеціальним гостем заходу став композитор Руслан Квінта.

Катерина Бужинська / Фото: Instagram Катерини Бужинської

Світлини і відео з концерту артистка опублікувала в Instagram.

Катерина Бужинська / Фото: Instagram Катерини Бужинської

Катерина Бужинська / Фото: Instagram Катерини Бужинської

На заході були українці і болгари.

"Зараз так важливо єднатись. Відчувати плече поряд. Чути ритм серця однодумців. Лікувати душу піснею і допомагати Україні. Заради цього потрібні такі концерти, який був проведений в Софії. Це потрібно робити, щоб виплакати загальнолюдське горе, що завдає нам і всій планеті Росія", - написала у дописі Катерина.

На сцені Бужинська постала у гарному яскравому образі. На ній була жовта сукня із синьою вишивкою. На талії був жовтий пояс із синіми китицями. Вбрання символізувало український прапор.

Катерина Бужинська / Фото: Instagram Катерини Бужинської

Співачка розповіла, що концерт був дуже душевним. Всі співали, обіймалися, плакали і фотографувалися.

Зібрані кошти підуть на підтримку українців, які змушені були залишити Україну внаслідок війни.

"Нам всім дуже потрібна перемога, нам всім дуже потрібні сили, щоб витримати до кінця. Ґартуймося піснею, співаймо та перемагаймо! Слава Україні!" – підсумувала Бужинська.

Нагадаємо, ще Катерина запросила українських дітей взяти участь у благодійному міжнародному дитячому фестивалі, який відбудеться 15 та 17 липня у Софії. Вона закликає талановиту малечу віком від 6 до 16 років подавати заявки до 20 червня. Зірковим гостем фестивалю стане гурт Kazka.

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