У яскравій сукні-водолазці та блейзері: Шарліз Терон на світській церемонії в Лос-Анджелесі

У Лос-Анджелесі відбулася 29 церемонія ELLE Women in Hollywood Celebration. Серед гостей на червоній доріжці заходу сяяла голлівудська акторка Шарліз Терон.

47-річна знаменитість приїхала до Центру Гетті в Лос-Анджелесі у червоній сукні-водолазці та лосинах, поверх вбрання накинула чорний подовжений блейзер.

Шарліз Терон / Фото: Associated Press

Взута Шарліз була в білі босоніжки на стійких прозорих підборах. Зробила темний педикюр та світлий манікюр, макіяж з акцентом на очі та одягла перлинні сережки-пусети.

Темне волосся акторка розчесала за проділом і зібрала в низький хвіст.

Шарліз Терон / Фото: Associated Press

Шарліз мала дуже яскравий вигляд та впевнено позувала перед камерами фотографів. Минулого її публічного виходу ми розглядали образ у шкіряних кюлотах та сорочці.

Шарліз Терон / Фото: Associated Press

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