У яскравій сукні, яку прикрашав тенісний м'яч: Зендея знову вибрала незвичайне тематичне вбрання

Таке вбрання вона обрала, щоб привернути увагу і це у неї вийшло.

На честь виходу на фільм "Претенденти" Зендея, яка зіграла в цій картині одну з головних ролей, відвідала вечірку в Лос-Анджелесі. Для цього заходу її персональний стиліст Лоу Роут знову підібрав тематичне вбрання.

На дівчині була довга сукня від бренду Celia Kritharioti, яук вона носила в поєднанні з лаконічними прикрасами від Bulgari jewelry. Сукня була приталена, мала галтер і відкриту спину. Спереду її оздоблювали складки тканини на животі, дуже глибоке декольте до пупа, а також розріз на спідниці.

Головною фішкою луку, що натякала на тематику фільму, став тенісний м'яч на животі.

Зендея / Фото: Getty Images

Подібний трюк із тенісним м'ячем вона робить не вперше. Раніше Зендея відвідала фотокол у туфлях, на підборах яких також були прикріплені м'ячі.

Зендея / Фото: Getty Images

Туфлі Зендеї / Фото: Getty Images

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