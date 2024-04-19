У яскравій сукні, яку прикрашав тенісний м'яч: Зендея знову вибрала незвичайне тематичне вбрання

Таке вбрання вона обрала, щоб привернути увагу і це у неї вийшло.
На честь виходу на фільм "Претенденти" Зендея, яка зіграла в цій картині одну з головних ролей, відвідала вечірку в Лос-Анджелесі. Для цього заходу її персональний стиліст Лоу Роут знову підібрав тематичне вбрання.
На дівчині була довга сукня від бренду Celia Kritharioti, яук вона носила в поєднанні з лаконічними прикрасами від Bulgari jewelry. Сукня була приталена, мала галтер і відкриту спину. Спереду її оздоблювали складки тканини на животі, дуже глибоке декольте до пупа, а також розріз на спідниці.
Головною фішкою луку, що натякала на тематику фільму, став тенісний м'яч на животі.
Подібний трюк із тенісним м'ячем вона робить не вперше. Раніше Зендея відвідала фотокол у туфлях, на підборах яких також були прикріплені м'ячі.
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