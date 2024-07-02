У яскравій сукні з принтом: Емілі Ратаковскі на прогулянці в Нью-Йорку в спекотний день

Американська модель Емілі Ратаковскі потрапила під приціл папараці у Нью-Йорку під час прогулянки. Зірка спекотного літнього дня обрала для виходу на вулицю легку мінісукню від бренду Miaou.

Вбрання мало глибоке декольте, тонкі бретелі та асиметричний поділ. Також сукню прикрашав принт у вигляді томатів.

Цей лук Емілі доповнила коричневою сумкою з короткою ручкою, сонцезахисними окулярами від Miu Miu у жовтій оправі, а також зеленими кросівками від Reebok. Руки та шию зірки прикрашало безліч каблучок та підвісок.

Емілі Ратаковскі / Фото: Getty Images

Це вбрання кардинально відрізнялося від того, в чому модель з'явилася на вулиці декількома днями раніше, адже на вихідних вона продефілювала містом у високих чоботях від Sonora, які поєднала з сумкою від Coach. Враховуючи спекотну погоду, такий образ важко було назвати практичним, але модель мала у ньому дуже стильний вигляд.

Емілі Ратаковскі / Фото: Getty Images

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