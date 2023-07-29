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У яскравій сукні з розрізом до стегна: Емілі Ратаковскі вибрала сміливий лук для прогулянки із собакою

Автор
Ольга КузьменкоОльга Кузьменко
Дата публікації
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У яскравій сукні з розрізом до стегна: Емілі Ратаковскі вибрала сміливий лук для прогулянки із собакою

Емілі Ратаковскі / Фото: Getty Images

32-річна модель знову потрапила під приціл фотографів під час прогулянки із собакою.

Емілі Ратаковскі продемонструвала свою підтягнуту фігуру в червоній сукні з дуже пікантним розрізом до стегна під час прогулянки Нью-Йорком зі своїм псом Коломбо.

Сукню Емілі поєднала з кросівками New Balance та чорною сумкою Miu Miu. Також у неї на шиї був золотий ланцюг, а на обличчі великі чорні сонцезахисні окуляри. Руде волосся Ратаковскі розпустила і розчесала за проділом.

Емілі Ратаковскі / © Getty Images
Емілі Ратаковскі / Фото: Getty Images

Декількома днями раніше модель була помічена на прогулянці з собакою в інших образах. Папараці знають, де живе і де гуляє зі своїм псом Ратаковскі і постійно чатують біля її будинку, щоб зробити свіжі кадри. Емілі "грає в цю гру" і щоразу демонструє якийсь новий лук.

Емілі Ратаковскі / © Getty Images
Емілі Ратаковскі / Фото: Getty Images

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Дата публікації
Перегляди
857
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