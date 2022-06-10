У яскравій сукні з вишивкою: 71-річна Джейн Сеймур сяяла в гарному образі на церемонії

Джейн Сеймур, відома за роллю дівчини Бонда у фільмі "Живи і дай померти" та американському драматичному телесеріалу "Доктор Кувін, жінка-лікар", відвідала 48 премію AFI Life Achievement Award.
Перед камерами фотографів акторка з'явилася у яскраво-оранжевій сукні від бренду Nardos. Вбрання не мало бретельок, а прикрашали сукню об'ємні рюші-волани та вишивка у вигляді квітів.
Образ знаменитість доповнила діамантовими прикрасами, а волосся традиційно залишила розбещеним.
Цьогорічний захід був організований на честь акторки Джулі Ендрюс і проводився в Лос-Анджелесі. Джулі з'явилася на ньому в елегантній темно-синій сукні на тонких бретельках, яку доповнило болеро з шифоновими рукавами.
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