У яскраво-малиновому костюмі: ефектна Гайді Клум прогулялася по Беверлі-Гіллз

У яскраво-малиновому костюмі: ефектна Гайді Клум прогулялася по Беверлі-Гіллз

Німецько-американська манекенниця була заскочена папараці в Беверлі-Гіллз.

48-річна блондинка прогулювалася знаменитою торговою вулицею Родео Драйв, одягнена в яскраво-малиновий костюм, що складався з укороченого топу, штанів-кльош і подовженого жакета. Образ моделі доповнювали рожеві сонцезахисні окуляри, червоні туфлі-човники на підборах та червоний манікюр. У Гайді було розпущене довге волосся, а у вухах виблискували золоті сережки-кліпси.

Гайді Клум / Getty Images

Поруч із Гайді йшов ведучий Тім Ганн, вони приїхали на знімання третього сезону американського реалітішоу Making the Cut.

У своєму Instagram Гайді Клум також опублікувала фото з цього заходу та невелике відео для шанувальників.

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