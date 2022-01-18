У яскраво-малиновому костюмі: ефектна Гайді Клум прогулялася по Беверлі-Гіллз

Німецько-американська манекенниця була заскочена папараці в Беверлі-Гіллз.
48-річна блондинка прогулювалася знаменитою торговою вулицею Родео Драйв, одягнена в яскраво-малиновий костюм, що складався з укороченого топу, штанів-кльош і подовженого жакета. Образ моделі доповнювали рожеві сонцезахисні окуляри, червоні туфлі-човники на підборах та червоний манікюр. У Гайді було розпущене довге волосся, а у вухах виблискували золоті сережки-кліпси.
Поруч із Гайді йшов ведучий Тім Ганн, вони приїхали на знімання третього сезону американського реалітішоу Making the Cut.
У своєму Instagram Гайді Клум також опублікувала фото з цього заходу та невелике відео для шанувальників.
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