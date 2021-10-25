У яскраво-рожевій сукні з бантом-шлейфом: ніжний образ Анни Кендрік на червоній доріжці

У яскраво-рожевій сукні з бантом-шлейфом: ніжний образ Анни Кендрік на червоній доріжці

Для своєї появи акторка вибрала милий образ в ніжному відтінку.

Американська акторка Анна Кендрік з'явилася на прем'єрі другого сезону комедійного серіалу "Особисте життя". Захід відбувався в Нью-Йорку в DGA Theater.

Анна Кендрік / Getty Images

36-річна акторка одягла ніжно-рожеву міні-сукню від бренду Lanvin без бретелей і з величезним бантом-шлейфом на спині. Своє вбрання Анна доповнила чорними босоніжками з великими брошками спереду, кількома прикрасами і ніжним макіяжем на обличчі. Волосся акторки було зібране у високий хвіст.

Анна Кендрік / Getty Images

До речі, нещодавно в образі від бренду Lanvin всіх підкорила Адель. Знаменитість з'явилася в коричнево-бордовому луці в своєму новому кліпі Easy On Me.

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