У яскраво-рожевому міні зі стразами: Періс Гілтон сходила на вечірку на честь своєї нової косметики

Перед камерами вона з'явилася в улюбленому образі.

Періс Гілтон — одна з найвідоміших і найскандальніших знаменитостей у світі, яка прославилася не лише реалітішоу та яскравими вбраннями, але також і лінійками парфумерії й косметики. Цього місяця зірка анонсувала вихід колаборації Paris Hilton x Tan-Luxe — засобів для автозасмаги, а також організувала з цього приводу грандіозну вечірку.

Гілтон з'явилася перед камерами на своєму заході в гламурній рожевій мінісукні з довгими рукавами, високою горловиною та вирізами на животі. Вбрання було повністю усипане стразами, а також його прикрашало невелике драпування і трохи подовжена тканина збоку на спідниці. Доповнила образ Гілтон рожевими туфлями, яскравим макіяжем та французьким манікюром.

Волосся вона розпустила, додала до луку сережки у вигляді зірок, а також рожеві іміджеві окуляри.

Періс Гілтон / Фото: Getty Images

Також знаменитість випустила рекламу засобу і сама в ній знялася у різних образах.

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