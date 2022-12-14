В яскраво-рожевому образі: Аліна Байкова поділилася гарним зимовим луком

Це ідеальний образ для прогулянки у не дуже прохолодний зимовий день.

Українська супермодель Аліна Байкова поділилася з підписниками в Instagram своїм яскравим зимовим образом. На нових фото та відео, які дівчина опублікувала у Stories, вона була в луку яскраво-рожевого кольору.

Аліна Байкова / Фото: Instagram Аліни Байкової

Аліна поєднала милий капелюх від бренду Urban Outfitters з довгою екошубою TCFF.

Цей лук відома модель обрала для прогулянки у Storm King Art Center та походу за какао у Нью-Йорку. Тому вона також одягла джинси з дірками від Gems Denim та стильні чоботи від українського бренду Kachorovska.

Аліна Байкова / Фото: Instagram Аліни Байкової

Також дуже оригінальною та сміливою були в образі вкорочена кофта і мінісумка від PINKO.

Аліна Байкова / Фото: Instagram Аліни Байкової

До речі, рожевий колір завжди вважався одним із найнесерйозніших, але зірки все частіше показують, що недооцінювати цей відтінок не потрібно. Цього року рожевий став новим чорним та постійно з'являється на червоних доріжках і світських вечірках.

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