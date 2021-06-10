У яскраво-рожевому образі і з сумкою Prada: ексучасниця Spice Girls прийшла на радіо до Аманди Голден

Співачка вибрала для інтерв'ю милий образ.

45-річна Емма Бантон, яка є колишньою учасницею популярного дівочого попгурту Spice Girls, потрапила під приціл папараці в Лондоні. Знаменитість сфотографували, коли вона виходила з радіостанції Heart, де давала інтерв'ю знаменитій ведучі і модниці Аманді Голден.

Для свого виходу Емма вибрала дуже яскравий образ, в якому поєднала рожевий штанний костюм від бренду ME + EM і сумку-відро на довгому ремінці від Prada, босоніжки на високій платформі оливкового кольору і білу блузу.

Емма Бантон / Getty Images

Аманда в той день теж не проґавила шанс ефектно вбратися, адже прийшла на роботу в романтичному образі, вибравши асиметричну сукню з принтом мільфлер — безліччю дрібних квітів і рюшами на спідниці. Зона декольте було розшита тонкої білою смужкою мережива. Тонкі бретельки звисали з плечей.

Аманда Голден / Getty Images

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Аманда Голден в об'єктивах папараці (56 фото)

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