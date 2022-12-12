У яскраво-рожевому total look від Valentino: Селену Гомес сфотографували у Нью-Йорку

30-річна співачка Селена Гомес з'явилася на публіці у гламурному та трендовому образі – яскраво-рожевому вбранні від бренду Valentino з колекції осінь-зима 2022 року.

Її образ складався з щільних лосин, подовженого светра та мініспідниці. В'язані речі були розшиті лелетками та бісером, які гарно виблискували у світлі.

Образ співачка та акторка доповнила туфлями з ремінцями на високих платформах, а також зачіскою із зібраним волоссям у стилі французької акторки Бріжит Бардо.

Селена Гомес / Фото: Getty Images

Також у дівчини був чудовий макіяж з ідеально зачісаними бровами, ніжною помадою на губах і розкішними стрілками на очах.

Селена Гомес / Фото: Getty Images

Цей лук Селена обрала для шоу Saturday Night Live, запис якого відбувався у Нью-Йорку. У рожевому образі вона з'явилася наприкінці комедійного скетчу за мотивами фільму "Батько нареченої", де зіграла саму себе.

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