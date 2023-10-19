У яскраво-рожевому вбранні та з легким макіяжем: Гвінет Пелтроу зачарувала яскравим образом на презентації косметики

51-річна знаменитість обрала яскраву лук для своєї появи на публіці.
Гвінет Пелтроу окрім успішної акторської кар'єри в Голлівуді зарекомендувала себе ще й як бізнесвумен, заснувавши компанію Goop, яка неодноразово критикувалася через спірну продукцію, яку пропонувала споживачам. Проте бізнес зірки досі користується популярністю і вона навіть запустила нову лінію косметики для догляду за шкірою Good.clean.goop, яку презентувала днями у Санта-Моніці.
На заході Гвінет з'явилася у гламурному вбранні рожевого відтінку, поєднавши об'ємний оверсайз светр та довгу трикотажну спідницю.
Цей Barbiecore образ вона доповнила золотистими босоніжками на ремінцях, простою зачіскою та ніжним лаконічним макіяжем.
Запуск нового продукту стався після того, як Пелтроу заявила, що вона не має жодних сумнівів у тому, щоб назавжди залишити центр уваги. Лауреатка "Оскара" вже відійшла від акторської діяльності — її останнім великим фільмом був "Месники: Фінал" у 2019 році — і тепер вона сподівається взагалі зникнути з радарів.
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