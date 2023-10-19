У яскраво-рожевому вбранні та з легким макіяжем: Гвінет Пелтроу зачарувала яскравим образом на презентації косметики

51-річна знаменитість обрала яскраву лук для своєї появи на публіці.

Гвінет Пелтроу окрім успішної акторської кар'єри в Голлівуді зарекомендувала себе ще й як бізнесвумен, заснувавши компанію Goop, яка неодноразово критикувалася через спірну продукцію, яку пропонувала споживачам. Проте бізнес зірки досі користується популярністю і вона навіть запустила нову лінію косметики для догляду за шкірою Good.clean.goop, яку презентувала днями у Санта-Моніці.

На заході Гвінет з'явилася у гламурному вбранні рожевого відтінку, поєднавши об'ємний оверсайз светр та довгу трикотажну спідницю.

Цей Barbiecore образ вона доповнила золотистими босоніжками на ремінцях, простою зачіскою та ніжним лаконічним макіяжем.

Гвинет Пелтроу / Фото: Getty Images

Запуск нового продукту стався після того, як Пелтроу заявила, що вона не має жодних сумнівів у тому, щоб назавжди залишити центр уваги. Лауреатка "Оскара" вже відійшла від акторської діяльності — її останнім великим фільмом був "Месники: Фінал" у 2019 році — і тепер вона сподівається взагалі зникнути з радарів.

Читайте також:

Образи акторки Гвінет Пелтроу (24 фото)