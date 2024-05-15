У яскраво-рожевому вбранні зі стразами: Елізабет Герлі прийшла на галавечір у чарівному образі

Ймовірно, у британської акторки вже ціла колекція рожевих суконь, оскільки щорічно протягом багатьох років вона відвідує благодійний вечір Hot Pink Party BCRF Фонду дослідження раку молочної залози в Нью-Йорку.

Елізабет Герлі є пані-послом кампанії проти раку молочної залози компанії Estée Lauder від 1996 року.

Дрескод вечірки — рожевий, тому вона прийшла на захід у довгому вбранні з рукавами та V-подібним декольте цього кольору. На грудях його прикрашало драпування та стрази. Також стрази були на рукавах.

Спідницю ж прикрашав розріз, який відкривав її ноги і дозволяв розглянути гламурні босоніжки. Завершували образ зачіска з об'ємними локонами, сережки-люстри та обручка з величезним рожевим каменем.

Елізабет Герлі / Фото: Associated Press

Серед гостей цього заходу також з'явилася модельєрка Вера Вонг з дочкою Жозефіною. На заході зібрали 11 мільйонів доларів.

Вера Вонг та Жозефіна Беккер / Фото: Associated Press

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