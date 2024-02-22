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У яскравому бікіні: 18-річна зірка соцмереж похизувалася пишним бюстом на відпочинку у Маямі

У яскравому бікіні: 18-річна зірка соцмереж похизувалася пишним бюстом на відпочинку у Маямі

У яскравому бікіні: 18-річна зірка соцмереж похизувалася пишним бюстом на відпочинку у Маямі

Алабама Баркер/Instagram

Інфлюенсерка показала яскраві знімки у купальнику.

Зірка соцмереж і донька рокзірки Тревіса Баркера – Алабама Баркер – опублікувала в Instagram знімки зі свого відпочинку у Маямі.

На них красуня постала у жовто-зеленому бікіні із цифрою 12 на одній чашці ліфа і зелені мінішорти. Алабама похизувалася пишним і сексуальним бюстом.

Алабама Баркер/Instagram / ©
Алабама Баркер/Instagram

На інших фото білявка позувала у різнокольоровій в'язаній туніці з торочкою. Вона зробила гарне укладання, насичений макіяж із акцентом на пишних накладних віях і довгий французький манікюр.

Алабама Баркер/Instagram / ©
Алабама Баркер/Instagram

Баркер доповнила свій лук ювелірними виробами, інкрустованими діамантами, і ляпанцями. 

Алабама Баркер/Instagram / ©
Алабама Баркер/Instagram

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