У яскравому бікіні: Алессандра Амбросіо зробила кілька кадрів на пляжі

У яскравому бікіні: Алессандра Амбросіо зробила кілька кадрів на пляжі

40-річна бразилійка показала передплатникам кілька нових фотографій в купальнику.

Алессандра Амбросіо продемонструвала свою бездоганну фігуру з близької ракурсу в новому купальнику насиченого бордового кольору.

Поверх бікіні модель накинула подовжену смугасту сорочку, одягла на обличчя окуляри в коричневій оправі і кілька золотих підвісок на шию. Також Алессандра зібрала волосся у високий пучок і розслаблено позувала сидячи на камені на тлі океану.

Нагадаємо, що Амбросіо обожнює пляжний відпочинок, влітку її часто можна зустріти на пляжах Лос-Анджелеса, а взимку модель їде до рідної Бразилії, де теж любить ніжитися на сонці і насолоджуватися відпочинком разом з друзями і дітьми.

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